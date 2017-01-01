Прокуратура в "деле Вилкула" хочет передать 20 га государственной земли фиктивной частной фирме, - адвокат

В деле, которое генпрокуроратура расследует против народного депутата Александра Вилкула, прокуратура собирается изъять из государственной собственности 20 га земли и фактически передать ее частной фирме с признаками фиктивности, которая проходит через процедуру банкротства. Об этом заявил адвокат Вилкула Олег Бабич, передает РБК-Украина.

До 1999 года земля, о которой идет речь, была в собственности колхоза “Катерининский”. На заседании Регламентного комитета выяснилось, что еще за 11 лет до того, как Вилкул стал губернатором Днепропетровской области, Верховная Рада 18 марта 1999 года изъяла землю этого колхоза в государственную собственность и передала в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату.

“Оказывается, ни генеральный прокурор, ни прокурор, непосредственно ведущий данное дело, не подозревали, что такой документ существует. А следовательно – не знали они и о железном доказательстве, что земля принадлежит государству, а не частной фирме. Что, конечно, в очередной раз подводит к вопросу о профессионализме прокуроров и тщательности подготовки материалов даже в столь громких делах, касающихся народных депутатов“, - отмечает РБК-Украина.

Через 5 лет, когда закончился договор аренды, землю вернули в государственный запас. И в этом статусе она находилась до 2011 года. В 2011 году в г. Орджоникидзе (ныне – Покров) останавливает работу градообразующее предприятие – Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат. Начинается увольнение работников.

“Облгосадминистрация, которую возглавлял Вилкул, делает то же действие, которое делала Верховная Рада за 12 лет до того – передает ту же самую землю в платную аренду этому же предприятию на 5 лет. Земля остается в государственной собственности. (Эта аренда будет продолжена уже нынешней обладминистрацией Днепропетровской области, после экспертизы Минюста, в 2016 году, но прокуратуру этот факт не заинтересовал)“, - сообщает издание.

В случае выигрыша дела прокуратурой, пишет РБК-Украина, государственная земля вернется даже не пайщикам колхоза, а перейдет в собственность фирме-банкроту, а дальше – ее кредиторам. Таким образом, возникает вопрос о материальной заинтересованности самих прокуроров в том, чтобы передать государственную землю, за которую государство сегодня получает арендную плату, в собственность частной фирмы.

“В новейшей истории Украины это уникальной случай, когда прокурор официально и прямо выступает против интересов государства. Он хочет вывести из государственной собственности порядка 20 гектаров земли, а затем фактически подарить частной фирме”, – заявил Олег Бабич.

“Этот факт необходимо исследовать в процессе досудебного расследования, а не готовить необоснованное подозрение народному депутату, как об этом неоднократно на заседании комитета угрожал генпрокурор“, – подчеркнул адвокат Вилкула Алексей Баганец, к слову, некогда защищавший в судах и самого Юрия Луценко.

Напомним, ранее регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата, Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.