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В Киеве проходит марш националистов. Онлайн

Комментариев: 9
Кроме националистов участие в марше принимают участники и ветераны АТО. Всего в марше примут участие около 5 тысяч человек.
 
Представители националистических и праворадикальных сил собрались у столичного парка Шевченко, откуда отправятся маршем по случаю годовщины основания УПА, Дня казачества и праздника Покровы, сообщает Украинская правда.
 
По данным издания, всегод в центре Киева собралось уже около 5000 человек, при этом участники акции продолжают прибывать и формируют колонны для марша. 
 
Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, ДУК "Правый сектор", "Свободы", ОУН, Конгресса украинских националистов.
 
Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун.
 
После выступлений планируется традиционное шествие, которая двинется по центральным улицам Киева к Европейской площади. Кроме националистов участие в марше принимают участники и ветераны АТО.
 
Онлайн трансляция марша
 
 
Напомним, что ранее в центре Киева, возле Майдана Незалежности участники акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими.
 
Также сегодня в Киеве представители добровольческого движения Организация украинских националистов во главе с Николаем Коханивским собрались в Мариинском парке в Киеве, где попытались снести памятник Николаю Ватутину.
 
 
 
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Теги: марш, УПА, ОУН-УПА, ВО Свобода, националисты, правые, ультраправые, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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RomaCrimea    14.10.2018, 20:10
Оценка:  0
RomaCrimea
Бендера пришел - порядок навел.
ViperUAX    14.10.2018, 17:18
Оценка:  +6
ViperUAX
Молодці"патріоти"!Розхи туйте і далі і без того нестабільну ситуацію у країні! ;-)
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 17:30
Оценка:  -8
ВосставшийИзБана
А в чем именно расшатывание? В том, что они вместе со всеми украинцами отметили государственный праздник?
ViperUAX    14.10.2018, 18:05
Оценка:  0
ViperUAX
Дурнику,а намагання сьогодні пронести палатку на Майдан,та бійки з поліцією,через це,це теж святкування? ;-)
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 18:14
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А разве об этом здесь написано?
CernijMartin    14.10.2018, 18:22
Оценка:  +3
CernijMartin
насчет всех не надо расписываться...5 тысяч упоротых это не все украинцы...
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 18:27
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
А вас, московитов, в Украине всего 5 тысяч?
ViperUAX    14.10.2018, 18:38
Оценка:  +2
ViperUAX
А у вас,провладних ботів,кожен,хто проти вашіх працедавців,московіт? ;-)
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 20:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А у тебя кто не согласен с тобой - тот дурак и провластный бот?
CernijMartin    14.10.2018, 21:13
Оценка:  0
CernijMartin
ишак тебя понюхал иптить не стал
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