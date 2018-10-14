В Киеве проходит марш националистов. Онлайн

Кроме националистов участие в марше принимают участники и ветераны АТО. Всего в марше примут участие около 5 тысяч человек.

Представители националистических и праворадикальных сил собрались у столичного парка Шевченко, откуда отправятся маршем по случаю годовщины основания УПА, Дня казачества и праздника Покровы, сообщает Украинская правда По данным издания, всегод в центре Киева собралось уже около 5000 человек, при этом участники акции продолжают прибывать и формируют колонны для марша. Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, ДУК "Правый сектор", "Свободы", ОУН, Конгресса украинских националистов. Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун. После выступлений планируется традиционное шествие, которая двинется по центральным улицам Киева к Европейской площади. Кроме националистов участие в марше принимают участники и ветераны АТО. Онлайн трансляция марша Напомним, что ранее в центре Киева, возле Майдана Незалежности участники акции ко Дню защитника Украины подрались с полицейскими Также сегодня в Киеве представители добровольческого движения Организация украинских националистов во главе с Николаем Коханивским собрались в Мариинском парке в Киеве, где попытались снести памятник Николаю Ватутину

Корреспондент