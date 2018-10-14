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Названо имя кандидата в президенты от националистов

Комментариев: 3
Имя возможного кандидата от партии Свобода назвал Тягнибок.
Предвыборная кампания ВО Свобода может быть начата в день рождения Бандеры
Предвыборная кампания ВО Свобода может быть начата в день рождения Бандеры
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В воскресенье, 14 октября, во время проведения марша националистов глава партии ВО Свобода Олег Тягнибок назвал имя потенциального кандидата в президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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“Нас ждет очень сложная президентская кампания... Будет правильно в ближайшее время определить единую кандидатуру... Я не буду выставлять своей кандидатуры для того, чтобы как можно быстрее найти компромиссную кандидатуру“, - сказал он.

По его словам, такой кандидатурой мог бы стать Руслан Кошулинский.

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“Мы предлагаем всем националистическим организациям поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского. Но, мы также готовы рассматривать и другие кандидатуры. Потому что для нас важным является не фамилия, а единство всех националистов“, - заявил Тягнибок.

Кроме того, лидер “Свободы“ назвал дату начала президентской и парламентской кампании.

“Думаю, первого января в день рождения Степана Бандеры мы объявим о начале нашей президентской и парламентской кампании“, - добавил Тягнибок.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты забросали яйцами памятник Ватутину.

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Теги: выборы, тягнибок, во свобода, выборы президента, Руслан Кошулинский
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Комментариев (3)
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Anvla    14.10.2018, 18:36
Оценка:  +1
Anvla
А что не тягнибок?
Kirsten    14.10.2018, 17:28
Оценка:  0
Kirsten
...та невже ))))?!
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 17:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Столько лет ни слуху, ни духу, и тут - на тебе.
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