Названо имя кандидата в президенты от националистов

Имя возможного кандидата от партии Свобода назвал Тягнибок.

Предвыборная кампания ВО Свобода может быть начата в день рождения Бандеры facebook.com

В воскресенье, 14 октября, во время проведения марша националистов глава партии ВО Свобода Олег Тягнибок назвал имя потенциального кандидата в президенты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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“Нас ждет очень сложная президентская кампания... Будет правильно в ближайшее время определить единую кандидатуру... Я не буду выставлять своей кандидатуры для того, чтобы как можно быстрее найти компромиссную кандидатуру“, - сказал он.

По его словам, такой кандидатурой мог бы стать Руслан Кошулинский.

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“Мы предлагаем всем националистическим организациям поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского. Но, мы также готовы рассматривать и другие кандидатуры. Потому что для нас важным является не фамилия, а единство всех националистов“, - заявил Тягнибок.

Кроме того, лидер “Свободы“ назвал дату начала президентской и парламентской кампании.

“Думаю, первого января в день рождения Степана Бандеры мы объявим о начале нашей президентской и парламентской кампании“, - добавил Тягнибок.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты забросали яйцами памятник Ватутину.