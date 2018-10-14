Тимошенко: Мир на Донбассе обязательно придет и территории будут в составе Украины

Донбасс будет освобожден, а новая власть будет уделять достаточное внимание решению вопросов деокупованих территорий. Об этом Юлия Тимошенко, которая провела День защитника Украины на Донбассе, заявила во время пребывания в Станице Луганской, сообщает пресс-служба.

Лидер “Батькивщины“ пообщалась с представителем местной власти и с людьми, которые находились на КПВВ, чтобы понять реальный объем проблем, требующих первоочередного решения.

“После смены власти времени на составление планов не будет. Надо будет действовать немедленно“, – подчеркнула она.

Как выяснилось, больше всего людей волнует процедура выплаты пенсий. Украинцы, которые живут в оккупированных районах, но должны ездить за деньгами на свободную от агрессора территорию, попросили Юлию Тимошенко упростить действующий механизм.

Еще одна важная проблема – развитие региона после деоккупации. Председатель партии заверила, что новая власть сразу откорректирует бюджет на 2019 год, учтя финансирования территорий, которые располагаются на линии соприкосновения. Также будет внедрен спецкоэффициент при предоставлении субвенций для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты людей, которые там проживают.

Юлия Тимошенко попросила украинцев держаться, “потому что мир обязательно придет“.

Минские соглашения она в очередной раз назвала тупиковыми: “Надо строить переговорный процесс на базе Будапештской соглашения. Именно политико-дипломатическим путем можно вернуть мир в Украину. Пришло время иначе разговаривать с цивилизованным миром“.

Лидер “Батькивщины“ заявила, что ее команда имеет стратегию мира: “Я уверена, что мы сможем организовать переговорный процесс“.

Юлия Тимошенко также пообщалась с бойцами, которые несут службу на блокпосту неподалеку от линии соприкосновения, поздравила их с Днем защитника Украины и привезла подарки, которые им необходимы.