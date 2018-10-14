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Партия Свобода определилась с кандидатом в президенты

Комментариев: 4
Украинские националисты проводят переговоры о выдвижении единого кандидата в президенты и, возможно, 1 января 2019 года, к традиционному маршу в день рождения Бандеры, объявят о своем решении.
Руслана Кошулинского выдвигают в президенты
Руслана Кошулинского выдвигают в президенты
ukrafoto.com

 

Партия  ВО Свобода предлагает кандидатуру Руслана Кошулинского, в качестве единого кандидата в президенты на выборах 2019 года.

На митинге перед началом Марша националистов, в воскресенье, 14 октября, глава партии Олег Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих президентских выборах. 

"Я не буду баллотироваться в президенты. Единым решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского", - заявил Тягнибок, сообщает Украинская правда.
 
По его словам переговоры о выдвижении единого кандидата от националистов начинаются и, возможно, на 1 января, к традиционному маршу в день рождения Бандеры, объявят о решении.
 
При этом Тягнибок отметил, что главная цель партии не президентские выборы, а победа на местных выборах 2020 года. 
 
Заместитель председателя партии ВО Свобода Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.
 
Напомним, что ранее о своем намерении баллотироваться в президенты заявил лидер партии Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый. В президенты собрался мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко. Также бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный объявил о намерении баллотироваться в президенты.
 
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
 
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Теги: Выборы Президента Украины, ВО Свобода, Тягнибок, кандидат в президенты, кандидаты, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ViperUAX    14.10.2018, 18:46
Оценка:  -2
ViperUAX
Це саме та"Свобода",яку створив Янукович за наказом царя Володимира з Москви?
Uldrih    14.10.2018, 18:16
Оценка:  +2
Uldrih
И какая падла впарила Украине нелицензионную копию третьего рейха.
Herr-anarchist    14.10.2018, 18:10
Оценка:  0
Herr-anarchist
У Путина спрашивают:
- Почему русские войска не покончат с украинским беспределом одним решительным наступлением?
Herr-anarchist    14.10.2018, 18:11
Оценка:  0
Herr-anarchist
- Объясняю на простом примере. Представьте себе большую кучу дерьма.
- Ну, представили.
— А теперь представьте, что вы по ней со всей силы ударили кулаком!
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