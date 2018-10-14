Партия Свобода определилась с кандидатом в президенты
Украинские националисты проводят переговоры о выдвижении единого кандидата в президенты и, возможно, 1 января 2019 года, к традиционному маршу в день рождения Бандеры, объявят о своем решении.
Партия ВО Свобода предлагает кандидатуру Руслана Кошулинского, в качестве единого кандидата в президенты на выборах 2019 года.
На митинге перед началом Марша националистов, в воскресенье, 14 октября, глава партии Олег Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих президентских выборах.
"Я не буду баллотироваться в президенты. Единым решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского", - заявил Тягнибок, сообщает Украинская правда.
По его словам переговоры о выдвижении единого кандидата от националистов начинаются и, возможно, на 1 января, к традиционному маршу в день рождения Бандеры, объявят о решении.
При этом Тягнибок отметил, что главная цель партии не президентские выборы, а победа на местных выборах 2020 года.
Заместитель председателя партии ВО Свобода Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.
Напомним, что ранее о своем намерении баллотироваться в президенты заявил лидер партии Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый. В президенты собрался мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко. Также бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный объявил о намерении баллотироваться в президенты.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
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