В Киеве возле Лавры массовые задержания - СМИ

Источник прессы в полиции сообщает, что группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

Полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

Читай также: “Вернем Украину украинцам“. Плакаты и кричалки на марше националистов По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

“Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли“, - добавил собеседник.

У Києві біля входу до Києво-Печерської лаври спецпризначенці поліції оточили близько 20-30 молодиків з невідомих причин pic.twitter.com/cSKFy1KHcV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 октября 2018 г.

Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.

Задержанные сопротивления не оказали hromadske.ua

Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.