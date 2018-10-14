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В Киеве возле Лавры массовые задержания - СМИ

Комментариев: 6
Источник прессы в полиции сообщает, что группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
Столпотворения у входа в Лавру
Столпотворения у входа в Лавру
РБК-Україна
Полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

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По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

“Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли“, - добавил собеседник.
Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.
 
Задержанные сопротивления не оказали
Задержанные сопротивления не оказали
hromadske.ua
 
Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
 
Напомним, что сегодня в Киеве проходит марш националистов.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: полиция, православная церковь, Киево-Печерская Лавра, задержание, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ViperUAX    14.10.2018, 20:36
Оценка:  -7
ViperUAX
Почалось!Пиво вже купив,крабові палочки,та горішки теж поруч...Чекаю з нетерпінням продовження цього"блоХбастера"!!!
bolbos    14.10.2018, 20:41
Оценка:  +3
bolbos
Жди продолжения блокбастера в ичкерии
ViperUAX    14.10.2018, 20:45
Оценка:  -5
ViperUAX
А навіщо мені твоя Ичкерія?Мегі і в Україні добре живеться,крабові палочки"Водний мир",пиво"Авторське "...А зі своєю Ичкерією самі розбирайтеся.
bolbos    14.10.2018, 21:15
Оценка:  +5
bolbos
Ты же тянешь мазу за роСОСИю, поэтому тебе должно быть интересно
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 19:41
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ну что. День прошел, а захвата храмов так и не было. Что на это скажут господа клеветники из РПЦ?
WhiteWater    14.10.2018, 19:35
Оценка:  +5
WhiteWater
Там говорять у Лаврі вже третьї сутки хор співає популярну пісню - "Пора пакувать чемодани" .
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