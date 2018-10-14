В Киеве возле Лавры массовые задержания - СМИ
Источник прессы в полиции сообщает, что группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
Полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.
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По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
“Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли“, - добавил собеседник.
У Києві біля входу до Києво-Печерської лаври спецпризначенці поліції оточили близько 20-30 молодиків з невідомих причин pic.twitter.com/cSKFy1KHcV— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 октября 2018 г.
Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.
Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
Напомним, что сегодня в Киеве проходит марш националистов.
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