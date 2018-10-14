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"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов

Комментариев: 20
Во время марша националисты жгли файеры на протяжении всего маршрута следования колонны.
"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов
© pravda.com.ua
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  • Как прошел марш националистов
"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов
Как прошел марш националистов
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Марш националистов в центре Киева в воскресенье собрал около 10 тысяч участников, сообщает Украинская правда.

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Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил. Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина".

Также среди скандирований: "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець – тут господар українець".
 
 
Также на марше был замечен транспорант: "Повернемо Україну українцям".
 
Марш закончился на Европейской площади, где пройдет концерт ко Дню Защитника Украины.
 
 
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Теги: марш, акция, националисты, правые, ультраправые
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Комментариев (20)
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Olej@nchik    14.10.2018, 21:52
Оценка:  -2
Olej@nchik
две роты солдат с "максимками" и как траву покосить всех нациков!
Kirsten    14.10.2018, 21:40
Оценка:  -3
Kirsten
Так на кого працюють "активісти"?
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 21:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
На себя.
Мыкола    14.10.2018, 20:23
Оценка:  +4
Мыкола
Вы, националисты, и есть главная опора олигархов, грабящих страну
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 20:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Опора олигархов это те, для кого родина - это там, где больше платят.
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 20:25
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Да уж. Ольгинские уже и не знают как еще изголиться, только бы побольше нагадить на националистов.
Olshankin    14.10.2018, 20:38
Оценка:  -1
Olshankin
Если не грабить, то чиновников и активистов не на что будет содержать. И придется становиться (о, ужас!) честными людьми.
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 20:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Дойчланд юбер алес!" не кричали?
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 20:06
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ой! Извините. "Україна понад усе!".
krolikoff_net    14.10.2018, 21:47
Оценка:  +2
krolikoff_net
Дойчланд юбер аллес -песня немцев, создана лет 350 тому в зад. В настоящий момент является гимном Германии. Модифицировання версия Дойчланд юбер аллес является гимном госдумы на россии.
WhiteWater    14.10.2018, 19:55
Оценка:  -1
WhiteWater
Чудове дійство. Треба повторити, бажано під посольством мордора .
Olshankin    14.10.2018, 19:51
Оценка:  -1
Olshankin
Когда уже пане патриоты начнут кричать" " Вернем Украине украинские деньги"!
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 19:55
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Вернут себе власть в Украине - вернут и деньги.
Детонатор    14.10.2018, 20:38
Оценка:  0
Детонатор
Они при власти уже четыре с половиной года - воруют всё больше и больше.
Letohradek    14.10.2018, 20:46
Оценка:  +1
Letohradek
Детонатор, конкретнее, что украли??
ViperUAX    14.10.2018, 19:39
Оценка:  -3
ViperUAX
Браво!Ці"патріоти"і сьогодні зробили значно багатшими Дмитра Кисельова,та Володимира Соловйова,рейтинги програм яких сьогодні зашкалять.А ці два пана добряче діляться грошима з царем Володимиром.Так на кого саме працюють наші"патріоти"? ;-)
ВосставшийИзБана    14.10.2018, 19:44
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Если оглядываться на всяких полоумных губошлепов, то нормально никогда жить не будешь. Всегда найдется недовольный. Поэтому, в первую очередь, нужно блюсти свои интересы.
Herr-anarchist    14.10.2018, 19:38
Оценка:  +2
Herr-anarchist
Во время марша националистов Тягнибок:
— Положение в стране – хреновее некуда. Сейчас нам надо обсудить, как выбираться из задницы. Давайте проведем мозговой штурм. (Оглядывает соратников).
Herr-anarchist    14.10.2018, 19:39
Оценка:  +3
Herr-anarchist
Это я, пожалуй, погорячился. Хорошо, не мозговой, просто штурм. (Пауза) Ладно, не штурм. Давайте, как обычно, обосрём Россию и разойдемся по своим домам…
Детонатор    14.10.2018, 20:41
Оценка:  +1
Детонатор
+++++
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