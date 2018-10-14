"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов
Во время марша националисты жгли файеры на протяжении всего маршрута следования колонны.
"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов
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"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов
Как прошел марш националистов
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Марш националистов в центре Киева в воскресенье собрал около 10 тысяч участников, сообщает Украинская правда.
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Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил. Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина".
Также среди скандирований: "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець – тут господар українець".
Также на марше был замечен транспорант: "Повернемо Україну українцям".
Марш закончился на Европейской площади, где пройдет концерт ко Дню Защитника Украины.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты забросали яйцами памятник Ватутину.
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— Положение в стране – хреновее некуда. Сейчас нам надо обсудить, как выбираться из задницы. Давайте проведем мозговой штурм. (Оглядывает соратников).