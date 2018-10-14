"Вернем Украину украинцам". Плакаты и кричалки на марше националистов

Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил. Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина".

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Также среди скандирований: "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець – тут господар українець".

Также на марше был замечен транспорант: "Повернемо Україну українцям".

Марш закончился на Европейской площади, где пройдет концерт ко Дню Защитника Украины.