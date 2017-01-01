В Конотопе на концерте ко Дню защитника показали видео с сепаратистами

Концерт организовало местное управление культуры. На видео видно символику самопровозглашенных "республик".

В Конотопе опозорились на День Защитника Украины Скріншот із відео

В Конотопе Сумской области на концерте во Дворце культуры ко Дню защитника Украины на большом экране показали видео из Youtube под названием "Битва за Донбасс!", в котором песня "Кукушка" российской певицы Полины Гагариной наложена на кадры с сепаратистами и украинскими пленными. Видеоролик и музыка сопровождали танцевальный номер на сцене, сообщает ТСН.

На видео также видно символику самопровозглашенных "республик".

"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", - рассказал один из участников праздника.

"Вчера я на репетиции лично проверяла этот материал - этого материала на репетиции не было", - заверила руководительница управления Елена Шинкаренко.