В полиции рассказали, как прошел день 14 октября

Свыше 500 массовых мероприятий по всей Украине прошли без грубых нарушений гражданского порядка.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в массовых мероприятиях 14 октября приняли участие более 250 тысяч человек, передает пресс-служба ведомства.

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"Хочу поблагодарить участников мероприятий, которые не прибегли к ранее анонсированным акциям, а также с пониманием отнеслись ко всем превентивным полицейским мерам безопасности. Также благодарен всем правоохранителям, которые профессионально выполнили поставленные перед ними задачи", - подчеркнул замглавы Нацполиции.