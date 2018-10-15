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Военные показали, как вертолет сбил беспилотник

Комментариев: 2
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 маневрировал над Лисичанском и сбит вертолетом Ми-24.
Сбитый над Лисичанском беспилотник
Сбитый над Лисичанском беспилотник
facebook.com/pressjfo.news

ВСУ обнародовали видео, как вертолет Ми-24 сбивает над Лисичанском разведывательный беспилотник Орлан-10. Видеоролик выложен на странице штаба ООС в Facebook.

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"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат Орлан-10 маневрировал по высоте и по направлениям.

"Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.

На записи слышно переговоры пилотов: "Еще прицелься... Попали... Все, он падает. Уходим...".

Как сообщалось, беспилотник был сбит утром 13 октября.

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Теги: вертолет, военные, беспилотник, Лисичанск, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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parlamenter1    15.10.2018, 10:21
Оценка:  0
parlamenter1
Нехай щастить)))
Духовный_скреп    15.10.2018, 10:19
Оценка:  0
Духовный_скреп
Во первых,дороговато сбивать вертолётами картонные самолётики,которые можно сделать в станции юных техников.Во вторых,от короткой очереди из вооружения ударного вертолета,от такого беспилотника останется хлам.Вы или фото поменяйте,или я х... его знает.
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