На Волыни открыли памятник пчеле

"В Маневичах Волынской области в рамках празднования Дня пчелы и меда в воскресенье, 14 октября, открыли наибольший в Украине памятник пчеле, высота которого составляет 3,3 м", - говорится в сообщении.

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По данным издания, это уже четвертый памятник пчеле в Украине. Доныне такие памятники были на Закарпатье, в Тернополе и в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что памятник установили по инициативе местной организации пчеловодов. 13 лет в Маневичах проводят праздник пчелы и меда, но в этом году решили установить рекорд.

Высота пчелы - 3,3 м, длина - 2,6 м, размах крыльев - 2,5 м, вес - 400 кг. Для сравнения, высота тернопольского памятника пчеле - 2,5 м.

Памятник создал луцкий кузнец Виктор Семенюк со своим сыном Виктором Щасливым. Эскиз создавали вместе с пасечниками. Работа продолжалась на протяжении шести месяцев. Материал - низкоуглеродистая сталь, то есть обычный черный металл. А уже готовое изделие покрыли дорогой автомобильной краской.

Ранее в Черниговской области поставили памятник козлу. А в Харькове установили фигуру женщины, продающей семечки.