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Глава МИД Украины встретится с венгерским коллегой

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Климкин примет участие в министерском заседании инициативы Восточное партнерство, а также проведет ряд встреч.
Климкин и Сийярто в очередной раз попробуют найти решение конфликта между странами
Климкин и Сийярто в очередной раз попробуют найти решение конфликта между странами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15-16 октября проведет ряд встреч с представителями ЕС и НАТО, а также поучаствует в министерском заседании инициативы Восточное партнерство в Люксембурге и Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД в понедельник. 15 октября.

Так, Климкин встретится с руководством Еврокомиссии, представителями Европейского парламента, руководителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Кроме того, украинский министр выступит на конференции "Вмешательство в выборы в цифровую эру".

Запланированы также встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, комиссаром ЕС по вопросам безопасности сэром Джулианом Кингом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что венгерский консул в городе Берегово объявлен персоной нон-гратаи должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Венгрия пошла на зеркальные меры и заявила о высылке консула Украины.

 

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Теги: Украина, Языковой вопрос, Венгрия, МИД Украины, МИД, восточное партнёрство, Климкин, венгры
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Источник: korrespondent.net

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