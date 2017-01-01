Интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась в разы

По словам Чернобая, на 9 утра наблюдалась периодичность взрывов - один в час.

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“В некоторые часы вообще не было зафиксировано ни одного”, - отметил он.

Аэроразведка не обнаружила новых очагов тления.

На технической территории продолжают работать все имеющиеся силы и средства ВСУ и ГСЧС, задействованные для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно пожарные танки, специальная инженерная и пожарная техника, пожарные поезд и авиация.

Группы разминирования продолжают очистку технической территории.

В Черниговской ОГА сообщили, что вокруг арсенала очистили от взрывоопасных предметов все 39 пострадавших населенных пунктов.

"Теперь необходимо оперативно обследовать все сельхозугодья, чтобы сельхозпроизводители имели возможность продолжить сбор урожая и проводить посевную кампанию. Также необходимо изучить состояние автодорог, составить соответствующие акты, чтобы была понятна потребность в финансировании работ по восстановлению дорог", - отметила в облгосадминистрации.

Читай также: На арсенале под Ичней три взрыва в час – ГСЧС Согласно сообщению, сейчас продолжаются комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Согласно сообщению, сейчас продолжаются комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

Уже отработано более половины объектов – 5188 из 9713(53,4%). По результатам обследований определены разрушения 4 домов в селе Августовка, поврежденными 99 квартир, домов и других капитальных сооружений в 11населених пунктах (с. Августовка – 43, с. Дзюбовка – 24, с. Вороновка – 10, селах Гмирянка и Лучковка – по 6, селах Тишковка и Монастырище – по 3, селах Сезьки, Вильшана, Грабов и Городня – по 1).

За прошедшие сутки полностью восстановлено газоснабжение в 4 селах – Иржавец, Крупичполе, Рожновки, Буримка. Пока остаются отключенными от газоснабжения 3015 абонентов в 4 населенных пунктах (городе Ичня (частично), селах Гмирянка, Гужовка, Максимовка).

Отметим, интенсивность взрывов под Ичней снижается уже вторые сутки подряд, но тушение очагов тления продолжается.