Интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась в разы
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По словам Чернобая, на 9 утра наблюдалась периодичность взрывов - один в час.
Аэроразведка не обнаружила новых очагов тления.
Группы разминирования продолжают очистку технической территории.
В Черниговской ОГА сообщили, что вокруг арсенала очистили от взрывоопасных предметов все 39 пострадавших населенных пунктов.
"Теперь необходимо оперативно обследовать все сельхозугодья, чтобы сельхозпроизводители имели возможность продолжить сбор урожая и проводить посевную кампанию. Также необходимо изучить состояние автодорог, составить соответствующие акты, чтобы была понятна потребность в финансировании работ по восстановлению дорог", - отметила в облгосадминистрации.
Читай также: На арсенале под Ичней три взрыва в час – ГСЧССогласно сообщению, сейчас продолжаются комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.
Уже отработано более половины объектов – 5188 из 9713(53,4%). По результатам обследований определены разрушения 4 домов в селе Августовка, поврежденными 99 квартир, домов и других капитальных сооружений в 11населених пунктах (с. Августовка – 43, с. Дзюбовка – 24, с. Вороновка – 10, селах Гмирянка и Лучковка – по 6, селах Тишковка и Монастырище – по 3, селах Сезьки, Вильшана, Грабов и Городня – по 1).
За прошедшие сутки полностью восстановлено газоснабжение в 4 селах – Иржавец, Крупичполе, Рожновки, Буримка. Пока остаются отключенными от газоснабжения 3015 абонентов в 4 населенных пунктах (городе Ичня (частично), селах Гмирянка, Гужовка, Максимовка).
Отметим, интенсивность взрывов под Ичней снижается уже вторые сутки подряд, но тушение очагов тления продолжается.