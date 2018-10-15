Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На дорогах Украины за сутки погибли 18 человек

Комментариев: 5
За воскресенье на дорогах страны произошло 105 аварий, в которых 18 человек погибли и 114 травмировались.
За сутки в Украине случилось более ста аварий
За сутки в Украине случилось более ста аварий
Варта-1

За прошедшие сутки 14 на дорогах Украины произошло 105 аварий, в которых погибли 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в понедельник, 15 октября.

"За прошлые сутки на дорогах страны произошло 105 ДТП с потерпевшими, 18 человек, которые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, погибли, 114 – травмированы", – говорится в сообщении.

Читай также: В Полтаве подросток на машине врезался в патрульный Prius

Полицейские призвали участников дорожного движения к ответственности и осторожности за рулем.

В частности. накануне сообщалось, что в Киеве Mercedes на высокой скорости врезался в отбойник, в результате чего погибли двое мужчин.

Перед этим в Киеве автомобиль врезался в столб, погибли две девушки, одна из которых была за рулем.

Днем ранее в Киеве на Окружной легковушка сбила насмерть двух мужчин. Они решили перебежать четырехполосную магистраль в непредусмотренном для этого месте.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: аварии, ДТП, дороги, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Лора_Лайнс    15.10.2018, 20:03
Оценка:  -1
Лора_Лайнс
браво,Только на каких дорогах?Да и пьянство за рулём,
а по чем сегодня водительские првва на рынке?
ViperUAX    15.10.2018, 18:17
Оценка:  0
ViperUAX
До кінця цього року ще кілька сотень загинуть на дорогах.Нажаль.
СтальнаяКрыса    15.10.2018, 15:54
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А сколько в среднем за месяц гибнет?
upss1    15.10.2018, 15:13
Оценка:  0
upss1
Что, и бляхи не при чем??? Как же так??? Ай ай ай...
upss1    15.10.2018, 15:24
Оценка:  +2
upss1
Другими словами, водители на украинских номерах совершили ЗА СУТКИ 105 ДТП и ушли на тот свет ЗА СУТКИ 18 человек и 114 на больнички отправили??? И вот после этого как не написать- ДОКОЛЕ???!!! Этот беспредел будет на дорогах. После этого всякое нытье про бляхи меркнет просто... ДОЛБО..ебы за рулём
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь