В Винницкой области нашли повешенным солдата-контрактника

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического происшествия.

В Винницкой области трагически погиб солдат-контрактник. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник, 15 октября.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели в селе Великая Вулига Тывровского района Винницкой области военнослужащего этой воинской части, 1988 г.р., пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что тело молодого человека было обнаружено родственниками повешенным сегодня около 4.00 по адресу проживания его жены. Посмертной записки погибший не оставил.

Сейчас на месте происшествия работает группа военных прокуроров, по факту гибели военного прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического происшествия.

Ранее в Броварах Киевской области был найден повешенным лейтенант ВСУ.

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