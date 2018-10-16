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Киев и Будапешт проведут консультации

Комментариев: 4
Кроме того Венгрия изменит название должности уполномоченного по Закарпатью и не будет делать что-то в регионе без ведома украинского правительства.
Два министра встретились в Люксембурге (архивное фото)
Два министра встретились в Люксембурге (архивное фото)

Венгерская сторона в ближайшее время изменит название должности "уполномоченного министра по Закарпатью". Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге в понедельник, 15 октября.

"Мы говорили о том, каким образом нам избавиться от проблемы с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите", - сказал он.

Также Климкин сообщил, что договорился с Сийярто о проведении "комплексных консульских консультаций", и Венгрия не будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать", - сказал Климкин.

Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что венгерский консул в городе Берегово объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Венгрия пошла на зеркальные меры и заявила о высылке консула Украины.

 

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Теги: Украина, Языковой вопрос, Венгрия, МИД Украины, скандал, МИД, венгры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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weightless    16.10.2018, 01:37
Оценка:  0
weightless
Мадьяры поняли,
что денег от Типуна не будет
Колишній-східняк    16.10.2018, 01:35
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Если это так, то куда же делись мадьярские понты?
phk_fever    16.10.2018, 01:34
Оценка:  +2
phk_fever
консульские консультации
ВосставшийИзБана    16.10.2018, 01:34
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Экономика экономная, труд трудный, а масло конечно же масляное.
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