Киев и Будапешт проведут консультации

Кроме того Венгрия изменит название должности уполномоченного по Закарпатью и не будет делать что-то в регионе без ведома украинского правительства.

Венгерская сторона в ближайшее время изменит название должности "уполномоченного министра по Закарпатью". Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге в понедельник, 15 октября.

"Мы говорили о том, каким образом нам избавиться от проблемы с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите", - сказал он.

Также Климкин сообщил, что договорился с Сийярто о проведении "комплексных консульских консультаций", и Венгрия не будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать", - сказал Климкин.

Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что венгерский консул в городе Берегово объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Венгрия пошла на зеркальные меры и заявила о высылке консула Украины.

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