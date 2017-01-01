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Возле Бердянска произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области. Информации о повреждениях или жертвах не поступало.
В Азовском море произошло землетрясение
В Азовском море произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 15 октября на границе между Украиной и Россией в Азовском море. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в понедельник, 15 октября.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13.42, эпицентр землетрясения находится в 58 км от Бердянска Запорожской области.

В то же время управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук пишет, что магнитуда составила 4,3.

"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – проинформировали в краевом МЧС.

Ранее сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области России.

 

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Теги: Азовское море, стихия, Бердянск, Запорожская область, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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