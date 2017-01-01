На Донбассе погиб боец, еще один ранен - штаб
С начала суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - в результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook вечером в понедельник, 15 октября
"При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось", - отмечается в сообщении.
По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавляют в штабе ООС.
Напомним, за прошлую неделю на Донбассе Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 6 600 нарушений режима тишины.
Также сообщалось, что с начала 2018 года на Востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet