Граната была изъята, решается вопрос об открытии уголовного производства. Жертв и пострадавших нет.

В Харькове на трамвайной остановке на Московском проспекте возле завода нашли гранату. Информация о найденной гранате поступила накануне в 15.53, сообщили в областной полиции в понедельник, 15 октября.

"Эксперты изъяли ручную гранату РГД-5. Эвакуация людей не проводилась. Сотрудники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию от найденного боеприпаса. Расстояние до жилых домов составило около 1 500 м", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На остановке в Харькове нашли гранату

Граната была изъята, решается вопрос об открытии уголовного производства, санкция статьи которого предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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