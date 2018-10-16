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УПЦ отреагировала на решение синода РПЦ

Комментариев: 1
По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".
В Киеве отреагировали на решение РПЦ о разрыве с Константинополем
В Киеве отреагировали на решение РПЦ о разрыве с Константинополем
Черкаська єпархія УПЦ КП

Представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря отреагировал на решение РПЦ о разрыве с Константинополем. По его мнению, синод Русской православной церкви повторяет политику Кремля и идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества. Об этом он написал вечером, 15 октября, в Facebook.

"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту православия в конфликт", - написал он.

По его мнению, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение". "Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - отмечает Зоря.

Ранее РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

В РПЦ назвали условие восстановления отношений с Константинополем

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Теги: УПЦ КП, РПЦ, патриарх Кирилл, Константинополь, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    16.10.2018, 02:35
Оценка:  0
flacon9havi
Не варто будь-якої уваги це скигління секти.
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