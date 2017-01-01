Сутки в ООС: 37 обстрелов, один военный погиб, трое ранены

По данным разведки, двое боевиков убиты и еще шестеро ранены.

На протяжении прошлых суток, 15 октября, боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. “Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березово, Степное, Старогнатьевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино“, - говорится в сообщении.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. Защитников Троицкого и Водяного враг обстрелял из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

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В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.

С начала текущих суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь.

По данным разведки, двое боевиков убиты и еще шестеро ранены.

Напомним, 13 октября в районе Лисичанска (Луганская область) экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил беспилотный летательный аппарат Орлан-10.