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Сутки в ООС: 37 обстрелов, один военный погиб, трое ранены

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По данным разведки, двое боевиков убиты и еще шестеро ранены.
Ситуация на Донбассе обострилась
Ситуация на Донбассе обострилась
УНИАН

На протяжении прошлых суток, 15 октября, боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. “Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березово, Степное, Старогнатьевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино“, - говорится в сообщении.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. Защитников Троицкого и Водяного враг обстрелял из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

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В ходе боевых действий один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.

С начала текущих суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь.

По данным разведки, двое боевиков убиты и еще шестеро ранены.

Напомним, 13 октября в районе Лисичанска (Луганская область) экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил беспилотный летательный аппарат Орлан-10.

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Теги: ООС, Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, потери, раненые
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