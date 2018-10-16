Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сибирская язва в Одесской области: на карантин закрыли еще одно село

Комментариев: 1
Местный житель зафиксировал признаки сибирской язвы у коровы.
Заражение болезнью жителей села не выявлено
Заражение болезнью жителей села не выявлено
скриншот

В Одесской области из-за заражения сибирской язвой на карантин закрыли село Николаевка-Новороссийская. Больную корову обнаружили в том же Саратском районе, где ранее уже зафиксировали вспышку инфекции, сообщает ТСН.

Читай также: В Винницкой области бешеная лиса забежала в отделение полиции

Местный житель заметил признаки болезни у животного и немедленно обратился к специалистам. Эксперты прибыли на место и подтвердили факт заражения сибирской язвой. 

Заражение болезнью жителей села не выявлено. Населенный пункт закрыли на карантин до 28 октября.

Напомним, 5 октября женщину с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Житомирской области.

Ранее, 2 октября в село Миняйловка (Одесская область), где было зафиксировано заражение сибирской язвой, был введен двухнедельный карантин, а также в район перебросили бойцов Национальной гвардии.

Поделись:
Теги: Николаевка-Новороссийская, карантин, коровы, сибирская язва
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Лора_Лайнс    16.10.2018, 11:06
Оценка:  0
Лора_Лайнс
для малорощвинутих країн це норма.
Лора_Лайнс    16.10.2018, 11:06
Оценка:  0
Лора_Лайнс
розвинутих*
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь