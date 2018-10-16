Сибирская язва в Одесской области: на карантин закрыли еще одно село

Местный житель зафиксировал признаки сибирской язвы у коровы.

В Одесской области из-за заражения сибирской язвой на карантин закрыли село Николаевка-Новороссийская. Больную корову обнаружили в том же Саратском районе, где ранее уже зафиксировали вспышку инфекции, сообщает ТСН.

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Местный житель заметил признаки болезни у животного и немедленно обратился к специалистам. Эксперты прибыли на место и подтвердили факт заражения сибирской язвой.

Заражение болезнью жителей села не выявлено. Населенный пункт закрыли на карантин до 28 октября.

Напомним, 5 октября женщину с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Житомирской области.

Ранее, 2 октября в село Миняйловка (Одесская область), где было зафиксировано заражение сибирской язвой, был введен двухнедельный карантин, а также в район перебросили бойцов Национальной гвардии.