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В Киеве пятеро вооруженных человек похитили мужчину - СМИ

Комментариев: 1
По данным полиции, вооруженные люди затолкали киевлянина в автомобиль Volkswagen.
Преступники скрылись на сером микроавтобусе Volkswagen T5
Преступники скрылись на сером микроавтобусе Volkswagen T5
(иллюстративное фото)

В Киеве в понедельник, 15 октября, пятеро вооруженных людей похитили мужчину.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Правоохранители разыскивают серый микроавтобус Volkswagen T5 с номерами АА8709СК. Инцидент произошел в Деснянском районе около 15:45.

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По данным полиции, пятеро неизвестных с оружием затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen T5 и направились в сторону выезда из Киева. Всех, кто владеет любой информацией, просят обращаться в полицию по номеру 102.

Как сообщалось 8 октября, в Киеве возле банка похитили человека.

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Теги: похищение человека, Киев, оружие
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Комментариев (1)
GreenPeace!    16.10.2018, 10:07
Оценка:  +1
GreenPeace!
Что в столице творится,куда власти смотрят!?В стране,война,бардак...они еще наглость имею баллотиррваться на второй срок.Тьху.
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