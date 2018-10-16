В Киеве пятеро вооруженных человек похитили мужчину - СМИ

По данным полиции, вооруженные люди затолкали киевлянина в автомобиль Volkswagen.

В Киеве в понедельник, 15 октября, пятеро вооруженных людей похитили мужчину.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Правоохранители разыскивают серый микроавтобус Volkswagen T5 с номерами АА8709СК. Инцидент произошел в Деснянском районе около 15:45.

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По данным полиции, пятеро неизвестных с оружием затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen T5 и направились в сторону выезда из Киева. Всех, кто владеет любой информацией, просят обращаться в полицию по номеру 102.

Как сообщалось 8 октября, в Киеве возле банка похитили человека.