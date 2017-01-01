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В Одессе произошла драка со стрельбой

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В одной из квартир города мужчина в ходе конфликта достал оружие и расстрелял своего гостя.
Полицейских вызвали соседи
Полицейских вызвали соседи
Скриншот из видео

В центре Одессы произошла драка со стрельбой.

Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 16 октября.

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Отмечается, что в одной из коммунальных квартир поссорились двое мужчин. Впоследствии словесная перепалка переросла в драку. Хозяин квартиры достал оружие и расстрелял своего гостя.

Полицию вызвали соседи. Правоохранители задержали стрелка, оружие изъяли. Мужчина рассказал, что 28-летний гость спровоцировал скандал и бросался на него с ножом.

Как сообщалось, в Киеве на станции метро Лесная произошла драка со стрельбой.

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Теги: Одесса, видео, драка, перестрелка
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