В Одессе произошла драка со стрельбой
В одной из квартир города мужчина в ходе конфликта достал оружие и расстрелял своего гостя.
В центре Одессы произошла драка со стрельбой.
Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 16 октября.
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Отмечается, что в одной из коммунальных квартир поссорились двое мужчин. Впоследствии словесная перепалка переросла в драку. Хозяин квартиры достал оружие и расстрелял своего гостя.
Полицию вызвали соседи. Правоохранители задержали стрелка, оружие изъяли. Мужчина рассказал, что 28-летний гость спровоцировал скандал и бросался на него с ножом.
Как сообщалось, в Киеве на станции метро Лесная произошла драка со стрельбой.
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