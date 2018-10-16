Экс-командор ВМС США: "Порошенко спас Украину"

По мнению Гарри Табаха, главным достижением украинского президента является то, что он выбрал путь мира в условиях войны.

Экс-командор ВМС США Гарри Табах заявил, что Петр Порошенко “спас Украинское государство“.

В эфире канала Ukrlife.TV Табах отметил, что самое важное в нынешнее время то, что Украина не развалилась 4 года, ведь 4 года назад многие думали, что Украинское государство перестанет существовать или как минимум расколется на несколько частей.

Читай также: Трамп заявил, что Обама “упустил“ Донбасс

Он добавил, что нужно признать то, что в стране есть хоть какая-то экономика, а также сохранились определенные институты демократии, а у Петра Порошенко был другой путь в виде объявления военного положения и разжигания еще большей войны.

При этом, по мнению бывшего американского офицера, никто бы не смог его упрекнуть Порошенко за то, что он выбрал мирный путь.

Напомним, в сентябре спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к власти внутри страны и для воздействия за ее пределами, а президент Украины Петр Порошенко хочет что-то сделать для своего государства.