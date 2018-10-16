Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-командор ВМС США: "Порошенко спас Украину"

Комментариев: 6
По мнению Гарри Табаха, главным достижением украинского президента является то, что он выбрал путь мира в условиях войны.
Порошенко якобы спас страну от раскола
Порошенко якобы спас страну от раскола
УНИАН

Экс-командор ВМС США Гарри Табах заявил, что Петр Порошенко “спас Украинское государство“.

В эфире канала Ukrlife.TV Табах отметил, что самое важное в нынешнее время то, что Украина не развалилась 4 года, ведь 4 года назад многие думали, что Украинское государство перестанет существовать или как минимум расколется на несколько частей. 

Читай также: Трамп заявил, что Обама “упустил“ Донбасс

Он добавил, что нужно признать то, что в стране есть хоть какая-то экономика, а также сохранились определенные институты демократии, а у Петра Порошенко был другой путь в виде объявления военного положения и разжигания еще большей войны.

При этом, по мнению бывшего американского офицера, никто бы не смог его упрекнуть Порошенко за то, что он выбрал мирный путь.

Напомним, в сентябре спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к власти внутри страны и для воздействия за ее пределами, а президент Украины Петр Порошенко хочет что-то сделать для своего государства.

Поделись:
Теги: Порошенко, ВМС США, Гарри Табах
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
BaltijasCels    16.10.2018, 11:04
Оценка:  0
BaltijasCels
Не потрібно було нас рятувати. Ми жили не гірше, а десь і краще, ніж недавно приєднанi країни ЄС. Особисто мені пофіг з ким в союзі Україна буде багатою, нехай навіть з Улан - Батором. Головне - це добробут сім'ї і діти, заради яких ми живемо. Досить заситати мiзки про якiсь цiнностi ЕС.
WTF2wtf    16.10.2018, 11:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
А вот теперь явно никакого "добробуту" нет на захваченном россией Донбассе .... (((
WTF2wtf    16.10.2018, 11:17
Оценка:  0
WTF2wtf
В реале принесенный россией "русский мир" оказался просто кровавым днищем ...
nvk1945    16.10.2018, 10:37
Оценка:  +2
nvk1945
Спас не то слово, и ещё продолжает спасать, ещё не много такого спасения и спасать уже будет некого))))))))
Синтомика    16.10.2018, 10:16
Оценка:  -2
Синтомика
Он им там что то другое говорит? Какой мирный путь?
WTF2wtf    16.10.2018, 11:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
Думаете все-таки Украина напала на Россию и устроила войну на Севреном Кавказе и на Кубани?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь