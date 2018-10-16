Под Хмельницким 30 мужчин пытались захватить предприятие

Злоумышленники краской-распылителем закрасили глазки всех камер наблюдения.

Работники Шепетовского отдела полиции совместно с бойцами роты специального назначения полиции Хмельницкой области задержали 30 человек, пытавшихся совершить рейдерский захват известной в Украине аграрной компании.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Звонок о попытке захвата поступил на линию 102 15 октября, около 15.30 часа. В call-центр областного управления полиции позвонил охранник офиса предприятия, расположенного в городе Шепетовка. Он сообщил, что около 30 молодых людей спортивного телосложения в масках, перелезли через бетонный забор и проникли на территорию фирмы

Злоумышленники краской-распылителем закрасили глазки всех камер наблюдения по периметру здания, чтобы их невозможно было заметить заранее. Предъявив пакет документов, якобы удостоверяющих право собственности, мужчины заявили, что они представляют нового хозяина предприятия.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделения полиции. Задержание произошло молниеносно. В ходе спецоперации выяснилось, что все молодые люди не старше 30-ти лет. Подавляющее большинство из них - жители столицы. Среди них и один адвокат, который сопровождал рейдеров.

Как сообщалось 11 октября, на трассе под Херсоном обстреляли авто агрария, помощника нардепа, борца с рейдерством.