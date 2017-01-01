В четырех городах уже стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в Киеве, Львове, Виннице и Броварах.

В Киеве, Львове, Виннице и Броварах официально стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает ТСН.

Тепло подают преимущественно в детсады, школы, поликлиники, больницы, заведения культуры.

Читай также: В КГГА рассказали, как киевляне могут уменьшить расходы на отопление в 3,5 раза

В Киеве начали подавать в квартиры горячую воду, которой не было несколько месяцев из-за долгов за газ. В частности, она уже появилась на Троещине возле ТЭЦ-6. Местные жители рассказывают, что в некоторых домах уже даже потеплели батареи.

Отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. Однако, согласно правилам, местные органы власти принимают решение о запуске отопления после того, как на улице в течение трех дней подряд средняя температура воздуха составит менее 8 градусов тепла.

Напомним, 1 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "зоны риска" в отопительном сезоне.