Произошел порыв водопровода Горловка – Торецк : без воды более 40 тыс. человек

Централизованное водоснабжение остановлено в Торецке, Зализном, пгт Северном и Южном.

Авария произошла в так называемой серой зоне radiosvoboda.org

В результате порыва водопровода Горловка – Торецк диаметром 900 мм в районе города Горловка (в так называемой серой зоне), остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, пгт Северный и Южный.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, по состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остается 42 тыс. 813 человек.

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“17 октября для обеспечения населения водой планируется привлечение Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области и коммунальных служб города. Обеспечение водой населения и объектов критической инфраструктуры будет осуществлено путем подвоза воды автомобилями“, - указано в сообщении.

Также сообщается, что обнаружение места порыва и проведения ремонтных работ на указанном участке водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП “Компания “Вода Донбасса“.

Как сообщалось 10 октября, ВСУ освободили село возле Волновахи и продвинулись на километр вперед.