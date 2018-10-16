Рада не сняла с Вилкула депутатскую неприкосновенность по сфальсифицированному делу
За сфабрикованное дело против одного из лидеров оппозиции отказались голосовать большинство депутатов, в том числе, даже из провластных партий. Набралось только 137 голосов.
Александр Вилкул так прокомментировал итоги голосования парламенте: "Даже изначально негативно против меня настроенным членам регламентного комитета
"Парламент не снял с меня депутатскую неприкосновенность по сфальсифицированному "делу"
Сегодня мы стали свидетелями очередной серии фарса, устроенного политиканами из Генпрокуратуры. Именно политиканами.
Потому что их цель не эффективное расследование, сбор доказательств и наказание преступников, а борьба с политическими оппонентами и пиар.
Именно для устранения своих конкурентов, в данном случае речь идет обо мне.
Они идут на шантаж, фальсификацию.
Пытают и запугивают свидетелей, травят моих адвокатов.
Мои адвокаты нашли в действиях сотрудников ГПУ признаки 7 составов преступлений Уголовного Кодекса, причем по всем этим преступлениях уже собраны доказательства.
Власть превратила силовиков в инструмент давления.
Но, рано или поздно, фальсификаторы не уйдут от ответственности.
А если будет еще одна атака, я также уверен, что мне удастся отстоять свое честное имя в любом честном суде.
И если это не удастся сделать в украинском суде, то это меня оправдает Европейский суд по правам человека", - написал на своей странице в Facebook оппозиционер.
"Я продолжу политическую борьбу с этим режимом и коррупционным террором, который они развернули", - подчеркнул Вилкул.
Адвокат Вилкула Олег Бабич написал на своей странице в Фейсбук: "Парламент не проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности в Вилкула. Генпрокуратура перегнула палку, когда попыталась обвинить Вилкула практически даже в разрушении "часовни 14 века".
Когда вскрылись факты, что основного свидетеля прокуратура заставляла дать ложные показан
Напомним, выяснилось, что свидетеля - 70-летнего старика Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Кобыляцкий подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облсгосадминистрации.
Видеопоказания К
Защитник Вилкула, бывший адвокат Юрия Луценко, экс-замгенпрокурора Алексей Баганец обвинил Генеральную прокуратуру в искусственном создании доказательств и фальсификации материалов досудебного расследования для привлечения заведомо невиновного лица – нардепа Александра Вилкула – к уголовной ответственности.
Сторона защиты предоставила также материалы, показывающие несостоятельность обвинений ГПУ о том, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в 2011 году якобы незаконно забрал землю в Покровском районе Днепропетровской области.
Выяснилось, что земля продолжает оставаться в государственной собственности, а еще в 1999 году, за 10 лет до того, как Вилкул стал губернатором Днепропетровской области, решение о выделении государственной земли в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату было принято парламентом. В 2016 году Минюст подтвердил правильность договора, заключенного облгосадминистрацией в 2011 году и он был еще раз продлен уже нынешним руководством облгосадминистрации. Это разбило и второй пункт обвинения прокуратуры.
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