Комитет Рады обвинил ГПУ в "прослушке" нардепов

Нардеп Вилкул представил решение суда с разрешением на прослушку его телефона, данное Генпрокуратуре.

Правоохранители систематически нарушают право неприкосновенности народных депутатов путем прослушивания мобильного телефона.

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, передает РБК-Украина.

По его словам, на комитете было представлено соответствующее решение суда с разрешением на прослушку народного депутата Александра Вилкула.

“Народным депутатом Вилкулом предоставлена копия постановления Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области о предоставление временного доступа к вещам и документам. В частности, телекоммуникационных услуг абонента Вилкула и постановления Печерского райсуда города Киева относительно бездеятельности должностного лица ГПУ относительно невнесения сведений в ЕРДР после получения заявления Вилкула“, - отметил он.

Как известно, ранее регламентный комитет ВР признал законным представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула. Но в Раде лишать нардепа от Оппоблока иммунитета отказались.