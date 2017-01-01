Комитет Рады обвинил ГПУ в "прослушке" нардепов
Правоохранители систематически нарушают право неприкосновенности народных депутатов путем прослушивания мобильного телефона.
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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, передает РБК-Украина.
По его словам, на комитете было представлено соответствующее решение суда с разрешением на прослушку народного депутата Александра Вилкула.
“Народным депутатом Вилкулом предоставлена копия постановления Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области о предоставление временного доступа к вещам и документам. В частности, телекоммуникационных услуг абонента Вилкула и постановления Печерского райсуда города Киева относительно бездеятельности должностного лица ГПУ относительно невнесения сведений в ЕРДР после получения заявления Вилкула“, - отметил он.
Как известно, ранее регламентный комитет ВР признал законным представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула. Но в Раде лишать нардепа от Оппоблока иммунитета отказались.