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Минобороны должен возглавить человек без армейского прошлого

Комментариев: 2
Изменения в Министерстве обороны произойдут после "переходного периода" .
Степан Полторак будет возглавлять Минобороны на протяжении переходного периода
Степан Полторак будет возглавлять Минобороны на протяжении переходного периода
УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что после окончания “переходного периода“ Министерство обороны возглавит человек без армейского прошлого.

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Об этом Геращенко написала в Facebook, отметив, что на время периода главой оборонного ведомства будет оставаться Степан Полторак.

Вице-спикер рассказала, что Украину посетила новоизбранный президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.

“Верховная Рада много делает для адаптации законодательства к стандартам Альянса. Приняли ключевой закон О национальной безопасности Украины, в котором, среди прочего, зафиксировано, что министр обороны должен быть гражданским лицом. На переходный период президент Порошенко принял решение о продлении работы в должности министра обороны Степана Полторака, который оставил службу в ВСУ. Но вскоре, после переходного периода, Украина будет иметь чисто гражданского министра, без армейского прошлого“, - сообщила Геращенко.

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Она также отметила, что парламент уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства в силовых структурах.

“В ближайшее время будет принят важный закон о противоминной деятельности, который разрабатывался с учетом опыта в этой сфере Республики Хорватия и других международных партнеров Украины“, - добавила Геращенко. 

Напомним, 13 октября президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Однако, глава государства сообщил также, что Полторак продолжит осуществлять руководство Минобороны в статусе гражданского министра. 

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Теги: Минобороны, переходной период, Полторак, Геращенко
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Комментариев (3)
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Goga19041984    16.10.2018, 16:31
Оценка:  +5
Goga19041984
оборона без вояки, медицина без медика, судьи без юридического образования, экономика без экономистов...сжечь всех этих новаторов как в средневековье .
BabaYul    16.10.2018, 17:04
Оценка:  0
BabaYul
Всё правильно. Прокурор-уголовник без образования уже есть. Министр здравоохранения с дипломом санитарки - есть. Министра обороны можно назначать из проституток. По крайней мере пользы будет больше.
Синтомика    16.10.2018, 16:24
Оценка:  +4
Синтомика
Воровать сможет в двойном размере.
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