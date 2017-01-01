Крупнейший ритейлер спальной продукции продвигает отечественную продукцию в регионах

Крупнейший ритейлер спальной продукции, компания Матрасы.ру, продолжает активно поставлять ортопедические изделия российских фабрик в регионы, развивая сеть онлайн филиалов и успешно сотрудничая с клиентами, независимо от их географического положения. По мнению представителей официального дилера, следуя такой маркетинговой стратегии можно не только освоить новые рынки, но и помочь отечественным потребителям.

Проблемы покупок не у официальных дилеров

Во многих регионах, особенно тех, которые удалены от метрополии и производственных объектов фабрик, наблюдается дефицит доступных спальных товаров. Сюда их завозят либо посредники, либо частники, которые устанавливают свои цены, свои условия для покупателей – не всегда прозрачные и понятные. Кроме того, в некоторых регионах найти и купить, к примеру, современный матрас новой серии вообще кажется едва ли возможным, так как ассортимент продукции в неспециализированных магазинах обновляется очень медленно.

И это не говоря уже о нестандартной продукции, которая нередко становится единственным решением задач потребителей. Заказ «нестандата» в некоторых городах становится почти невыполнимой задачей.

Что даст потребителям выход в регионы официального представителя фабрик?

С открытием филиалов ритейлера федерального уровня ситуация, по мнению работников Матрасы.ру, уже изменилась в лучшую сторону. В данный момент у компании, официального дилера производителей, есть свои представительства в десятках городов, в том числе за пределами ЦАО и ЮАО. Речь идет о филиалах в Новосибирске и Владивостоке, в Хабаровске и Мурманске, во многих городах Сибири и Урала. Подробный перечень населенных пунктов можно уточнить на сайте магазина.

Несмотря на то, что магазин работает с заказами по всей России, жители тех городов, где уже появились официальные филиалы компании, получают определенные преимущества при покупке спальной продукции.

Во-первых, это доступ к фабричным каталогам и привлекательным ценам, которые формируются благодаря прямому сотрудничеству дилера и производителя. Во-вторых, это доступ к сезонным акциям, распродажам, гарантии, условиям обмена и возврата товаров без проблем. В-третьих, это возможность заказывать матрасы и прочие товары с оперативной доставкой – напрямую от фабрики по адресу клиента, часто без предоплаты и уже в течение 1-2 дней. Даже если речь идет о нестандартных изделиях.

Подобная работа с потребительской аудиторией и повышение клиентского сервиса для покупателей из регионов не только открывает доступ к отечественной продукции, без наценок, с возможностью выбрать именно то, что подходит, а не то, что есть в наличии, но и повышает доверие к российскому производителю в целом.