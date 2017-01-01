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Климкин прокомментировал провокацию Филлипса у могилы Бандеры

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Министр иностранных дел отметил, что Россия убила Бандеру, а теперь оскверняет его могилу руками провокаторов.
Актом вандализма уже занимается немецкая прокуратура
Актом вандализма уже занимается немецкая прокуратура
УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал провокацию на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене, которую совершил британец и друг боевиков “ЛДНР“ Грэм Филлипс.

Об этом министр написал в своем Twitter.

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“Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила С. Бандеру, а теперь оскверняет его могилу руками прикормленных провокаторов-пропагандистов“, - написал Климкин.

Он также отметил, что дух Бандеры до сих пор не дает РФ, добавив, что данным инцидентом уже занимается немецкая прокуратура.

Ранее Грэм Филлипс в немецком Мюнхене сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и установил на ней оскорбительную табличку.

Позднее, Генеральное консульство Украины в Мюнхене сообщило, что полиция начала следственные действия против Филипса за акт вандализма.

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Теги: Климкин, МИД, Грэм Филлипс, пропагандист, могила Степана Бандеры, провокация
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