Климкин прокомментировал провокацию Филлипса у могилы Бандеры

Министр иностранных дел отметил, что Россия убила Бандеру, а теперь оскверняет его могилу руками провокаторов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал провокацию на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене, которую совершил британец и друг боевиков “ЛДНР“ Грэм Филлипс.

Об этом министр написал в своем Twitter.

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“Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила С. Бандеру, а теперь оскверняет его могилу руками прикормленных провокаторов-пропагандистов“, - написал Климкин.

Он также отметил, что дух Бандеры до сих пор не дает РФ, добавив, что данным инцидентом уже занимается немецкая прокуратура.

Ранее Грэм Филлипс в немецком Мюнхене сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и установил на ней оскорбительную табличку.

Позднее, Генеральное консульство Украины в Мюнхене сообщило, что полиция начала следственные действия против Филипса за акт вандализма.