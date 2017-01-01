Порошенко призвал составить "черный список" недобросовестных подрядчиков объектов обороны

Президент призвал заносить в "черный список" тех, кто недобросовестно использует средства налогоплательщиков УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко обратился к общественным активистам с просьбой отслеживать недобросовестных подрядчиков на строительстве объектов Минобороны и вместе с оборонным ведомством и Минрегионом составить “черный список“ тех, кто недобросовестно использует средства налогоплательщиков.

Об этом Глава государства сказал во время рабочего визита во Львовскую область, передает УНН.

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“Это непростая задача и с точки зрения построения общежитий, и с точки зрения построения полигонов. При строительстве 16 общежитий Министерство обороны было вынуждено расторгнуть контракт в связи с тем, что нечистые на руку“ дельцы“ пытались либо повысить цены, либо украсть деньги“, - сказал Порошенко.

Во время речи он также обратился к общественным активистам-антикоррупционерам.

“Просьба: отслеживать недобросовестных подрядчиков. И вместе с Министерством обороны, и Министерством регионального развития составить“ черный список “не только исполнителей, но и учредителей, которым не позволять таким образом использовать средства налогоплательщиков, ведь каждая копейка сейчас крайне нужна Украине“ , - заявил Порошенко.

Напомним, ранее советник Порошенко показал новые общежития для военных за 2,6 миллиарда долларов.