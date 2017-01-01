В Украине уменьшили стоимость бэби-бокса

Сэкономленные деньги направят на закупку "пакетов малыша" на начало 2019 года. Ежемесячно в стране раздают около 29 тысяч таких коробок.

Стоимость "пакета малыша" с учетом комплектации и транспортировки, составляет 3,377 тысячи гривен, а не пять тысяч, как планировалось ранее. Об этом на пресс-конференции во вторник, 16 октября, рассказал директор офиса UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов) Андрей Буряковский, сообщает УНН.

"Удалось законтрактовать эти поставки по цене 3,377 гривен 80 копеек за одну коробку. В эту стоимость входит, прежде всего, сама коробка, ее содержимое, услуги по ее упаковке, пломбирование и транспортировке в состав получения", - отметил он.

Изначально предполагалось, что коробка с вещами для новорожденных будет стоить пять тысяч гривен. Таким образом, удалось сэкономить больше 180 млн гривен. Их направят на дозакупку бэби-боксов на начало 2019 года.

Основной поставщик компонентов для пакета - компания ТК-Домашний текстиль. С этим предприятием был заключен контракт на поставку после конкурсного отбора среди шести компаний.

Отмечается, что потребность страны в таких бэби-боксах на период сентябрь-декабрь 2018 года составляет 114,788 тыс. штук.

Ранее в Украине утвердили перечень товаров для бэби-боксов. В "пакет малыша" включили 25 вещей, необходимых для новорожденных.

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