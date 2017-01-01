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Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС

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Парламент увеличил финансирование работ по безопасности ЧАЭС почти до трех миллиардов гривень.
ЧАЭС окончательно планируют закрыть в 2028 году
ЧАЭС окончательно планируют закрыть в 2028 году
УНИАН

За изменения в общегосударственную программу по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС №6624 в целом проголосовали 229 депутатов. Об этом сообщает LIGA.net.

Финансирование программы за счет госбюджета предусмотрено на уровне 2 963,22 млн грн.

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Этап окончательного закрытия и консервации ЧАЭС начался в 2015 году и по плану должен завершиться в 2028 году. Новая программа предусматривает работы, которые должны быть выполнены до 2020 года.

Общая цель программы превращение объекта “Укрытие“ в экологически безопасную систему и защита будущих поколений от влияния ионизирующего излучения и радиоактивных веществ.

Напомним, 6 октября вблизи Чернобыльской АЭС запустили первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl, которую построили у 100 метрах от спрятанного в гигантский саркофаг реактора.

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Теги: Верховная Рада, ЧАЭС, Чернобыль, электростанция, программа
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