Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС
За изменения в общегосударственную программу по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС №6624 в целом проголосовали 229 депутатов. Об этом сообщает LIGA.net.
Финансирование программы за счет госбюджета предусмотрено на уровне 2 963,22 млн грн.
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Этап окончательного закрытия и консервации ЧАЭС начался в 2015 году и по плану должен завершиться в 2028 году. Новая программа предусматривает работы, которые должны быть выполнены до 2020 года.
Общая цель программы превращение объекта “Укрытие“ в экологически безопасную систему и защита будущих поколений от влияния ионизирующего излучения и радиоактивных веществ.
Напомним, 6 октября вблизи Чернобыльской АЭС запустили первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl, которую построили у 100 метрах от спрятанного в гигантский саркофаг реактора.