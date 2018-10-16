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Порошенко обещает военным ООС зарплаты в 20 тысяч

Комментариев: 5
Солдаты на передовой будут получать не менее 21 тысячи гривен, уверяет президент. Порошенко также обещает компенсации на жилье.
Порошенко проверил учения территориальной обороны
Порошенко проверил учения территориальной обороны
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим. Об этом он сказал во время поездки во Львовскую область во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

“И если солдат будет получать не менее 10 тысяч гривен, а на фронте, на первой линии - не менее 21 тысячи гривен, я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о тех приоритетах, которые есть в государстве”, - заявил Порошенко.

Он также заявил, что финансовая компенсация на жилье военнослужащим, прослужившим 25 лет в армии, должна быть достаточной для его приобретения.

"Мы должны защитить военнослужащих. Если он прослужил 25 лет в армии, то сумма финансовой компенсации должна быть достаточна для того, чтобы человек мог обеспечить себя с учетом возможного ипотечного кредитования… жильем там, где он хочет", - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что служебное жилье на территории воинских частей не должно подлежать приватизации.

Кроме того, он отметил, что в государственном бюджете должны быть обязательно предусмотрены средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.

Как сообщалось, Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать деньги за жилье. 

 

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Теги: зарплаты, жилье, Порошенко, военные, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ЕЖИК69    16.10.2018, 19:23
Оценка:  +5
ЕЖИК69
С такой зарплатой пашинский на свой катер для рыбалки лет 5 бы копил.....а на счет вилы в Испании вообще молчу.......
dj_qwe    16.10.2018, 19:15
Оценка:  +9
dj_qwe
ага...учителям и медикам уже платят тоже по 20 тыс. ...Аж перебор желающих. И семьям погибших на майдане, и семьям военных погибших в котлах - тоже всё выплатили. Платилка еще не выросла.
BabaYul    16.10.2018, 19:12
Оценка:  +10
BabaYul
Двадцать одна тысяча в день! Нет не в день - в час. А ближе к выборам в час можно и сто тысяч пообещать. Языком телепать, не мешки тягать.
МаксимУм    16.10.2018, 19:02
Оценка:  +9
МаксимУм
Есть прекрасная песня у Шнура - Прощай пи..до..бол... Быстрее бы выборы...
Антираб    16.10.2018, 18:49
Оценка:  +8
Антираб
Знову"тисяча на день"?Можна записувати?Тільки ось тисяча на день у 2014-му,та тисяча на день у 2019-му-дві великі різниці.
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