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СМИ рассказали о задержанном во Франции "мертвом" коррупционере

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Задержанный - бывший одессит по фамилии Малиновский. Его связывают с делом о хищении 12 млн евро.
В МВД назвали имя задержанного во Франции коррупционера
В МВД назвали имя задержанного во Франции коррупционера
allnews.com.ua

Задержанный во Франции украинский гражданин, подозреваемый в коррупции, на госслужбе не состоял. Об этом во вторник, 16 октября, пишет liga.net со ссылкой на источники в МВД.

Отмечается, что задержан бывший одессит по фамилии Малиновский. Его связывают с делом о хищении 12 млн евро у фирмы при попытке приватизации Одесского припортового завода.

Посредничал в этой сделке якобы один из депутатов парламента.

Вскоре злоумышленник выехал за границу, вывез туда семью, купил замок.

"Вел роскошный образ жизни, жил под чужими данными, оформил поддельное свидетельство о смерти", - добавили в МВД.

Задержали коррупционера в результате совместных действий Украины, Франции и Европола.

 

 

Как сообщалось, французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии "высокопоставленного беглеца" из Украины. Он подозревался в международном мошенничестве. Мужчина сделал поддельное свидетельство о смерти.

Также ранее в Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске.

 

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Теги: МВД, Франция, фото, МВД Украины, хищение, задержание, Европол, коррупционер
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Источник: korrespondent.net

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