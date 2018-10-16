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На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Черкасс - СМИ

Комментариев: 1
Военный из Черкасс Антон Моспан, находясь на службе в Луганском направлении, получил смертельное ранение от снайпера.
Антон Моспан погиб в Луганской области
Антон Моспан погиб в Луганской области
Оксана Циганок / Facebook

На Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан. Об этом со ссылкой на данные областного военкомата сообщает во вторник, 16 октября, местное издание Інфоміст.

По словам главного военного комиссара области Евгения Курбета, на Востоке погиб мужчина 1991 года рождения.

"Старший сержант воинской части 3029, вчера (15 октября - ред.) вечером, находясь на службе в Луганском направлении, получил смертельное ранение от снайпера", - говорится в сообщении.

При этом дату прощания с бойцом обещают назвать позже.

Ране Мемориал погибшим воинам открыли 14 октября, на территории Министерства обороны в Киеве.

Также сообщалось, что в Донецкой области от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский.

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Теги: смерть, донбасс, военные, военный, Черкассы, гибель, Луганская область, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Потери Украины в АТО, погибшие в АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антираб    16.10.2018, 18:57
Оценка:  -1
Антираб
Точно Антон?А на фото чомусь зображений Арсен...
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