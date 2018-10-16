На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Черкасс - СМИ

Военный из Черкасс Антон Моспан, находясь на службе в Луганском направлении, получил смертельное ранение от снайпера.

На Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан. Об этом со ссылкой на данные областного военкомата сообщает во вторник, 16 октября, местное издание Інфоміст.

По словам главного военного комиссара области Евгения Курбета, на Востоке погиб мужчина 1991 года рождения.

"Старший сержант воинской части 3029, вчера (15 октября - ред.) вечером, находясь на службе в Луганском направлении, получил смертельное ранение от снайпера", - говорится в сообщении.

При этом дату прощания с бойцом обещают назвать позже.

Ране Мемориал погибшим воинам открыли 14 октября, на территории Министерства обороны в Киеве.

Также сообщалось, что в Донецкой области от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский.

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