Митрополит УПЦ МП отрицает переход к Константинополю

СМИ неправильно интерпретировали комментарий Драбинко о теоретическом изменении статуса УПЦ МП, заявил митрополит.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Драбинко опроверг информацию о том, что он решил стать клириком Константинопольского патриархата. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости во вторник, 16 октября.

"Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария", - сообщил он.

Ранее митрополит заявил, что после отмены передачи Киевской митрополии Московскому патриархату "мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви".

Напомним, накануне РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

Сегодня президент Петр Порошенко провел встречу с экзархами Вселенского патриарха, которые вернулись из Константинополя в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.

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