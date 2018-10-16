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Митрополит УПЦ МП отрицает переход к Константинополю

Комментариев: 3
СМИ неправильно интерпретировали комментарий Драбинко о теоретическом изменении статуса УПЦ МП, заявил митрополит.
Драбинко опроверг переподчинение Вселенскому патриархату
Драбинко опроверг переподчинение Вселенскому патриархату
preobraz.kiev.ua

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Драбинко опроверг информацию о том, что он решил стать клириком Константинопольского патриархата. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости во вторник, 16 октября.

"Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария", - сообщил он.

Ранее митрополит заявил, что после отмены передачи Киевской митрополии Московскому патриархату "мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви".

Напомним, накануне РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

Сегодня президент Петр Порошенко провел встречу с экзархами Вселенского патриарха, которые вернулись из Константинополя в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, вселенский патриарх, Александр Драбинко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Utek    16.10.2018, 21:30
Оценка:  +1
Utek
Смирения никто не жаждет. Жаждут власти. И денег.
ВосставшийИзБана    16.10.2018, 18:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Т.е. он не решил стать. Он просто им стал.
weightless    16.10.2018, 18:52
Оценка:  0
weightless
Зашло бабло,
скромный мальчик не устоял
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