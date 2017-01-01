По пьесе Сенцова снимут фильм

Сорежиссером киноленты станет Ахтем Сеитаблаев. В проекте примут участие еще трое польских кинематографистов.

В Украине запустили в производство фильм Олега Сенцова Номера. Об этом во время брифинга во вторник, 16 октября, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает Укринформ.

"Сейчас Номера по сценарию Олега Сенцова - в запуске. Очень важно, чтобы пошло большое распространение о начале работы над экранизацией сценария Олега Сенцова. Это важнее всего именно для него. Это действие, который придаст ему силу и воодушевление. Я убежден в этом, потому что для каждого мастера, для кинорежиссера это очень большое событие... Работа над сценарием и съемки - это жизнь Олега Сенцова", - подчеркнул Нищук.

Министр отметил, что "Олег сделал правильную вещь, реалистичную", решив дать возможность проекту сбыться, пока сам он находится в тюрьме.

"Он осознает, что ситуация не решится быстро. А для него важно, чтобы этот материал не был в простое. Соответственно Олег Сенцов прислал письмо, которое дает возможность экспертному совету его представить и утвердить сорежиссера этого проекта. Олег Сенцов дал право быть сорежиссером Ахтему Сеитаблаеву", - сказал Нищук.

Между тем, он заверил, что решение экспертного совета, созданного при Минкультуры по программе поддержки фильмов патриотической направленности, который поддержал среди рейтинговых 69 кинопроектов и проект Сенцова, принималось объективно, без всяческого влияния и давления со стороны чиновников. Этот проект получил высокие баллы.

По словам Нищука, сейчас проходит процедура тендеров. От государства проект получит около 10 млн грн, в целом же требует около 15 млн грн.

Копродюсером фильма является Дариуш Яблонский (APPLE Film Production), который сам изъявил готовность принять участие в сотрудничестве над этим проектом.

"Это расширяет возможности, добавляет партнеров, у которых есть практика крупных европейских проектов", - отметил министр.

Яблонский в свою очередь отметил, что представляет здесь "не только себя, как продюсера, режиссера и человека, но все европейское киносообщество, которое хочет максимально поддержать позицию Олега, его решение и его творчество".

Яблонский также сообщил, что на его и Сеитаблаева приглашение в проект согласились еще двое известных польских кинематографистов - это оператор Адам Сикора и режиссер монтажа Ярослав Каминский.

Напомним, Олег Сенцов стал финалистом премии Сахарова. Лауреат премии Сахарова будет назван 25 октября.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Олега Сенцова на на соискание Нобелевской премии мира. Документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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