Пушилин заявил о массовых задержаниях в "ДНР"

В самопровозглашенной "республике" начали бороться с коррупцией в "министерстве доходов".

В самопровозглашенной "ДНР" состоялись ряд задержаний по подозрению в коррупции. Об этом во вторник, 16 октябрях, на встрече с предпринимателями заявил временный глава "республики" Денис Пушилин, пишут сепаратистские ресурсы.

"Сейчас уже можно констатировать изменение подходов к работе министерства доходов и сборов. И Евгений Евгеньевич (Лавренов, и.о. главы "Миндоходов") в этом плане работает, получает от меня информацию и должным образом реагирует. Более того, в связи с борьбой с коррупцией, сейчас есть уже задержанные лица. В самые ближайшие дни вы узнаете подробности по всем задержаниям", - отметил Пушилин.

Отмечается, что в "ДНР" создана комиссия по расследованию деятельности бывшего руководства "министерства доходов и сборов" и по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей "министерства".

Как известно, после гибели экс-главы "ДНР" Александра Захарченко часть "министров" покинула "республику". Их обвиняют в многомиллионных присвоениях и "отжатии" бизнеса.

В сентябре также сообщалось об обысках в "министерстве финансов "ДНР". В тот же день главой "республики" стал Пушилин.

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