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Истребитель США аварийно приземлился в Украине

Комментариев: 8
Учебно-тренировочный американский истребитель четвертого поколения F-15D Eagle совершил экстренную посадку в Староконстантинове.
F-15D Eagle экстренно сел в Староконстантинове
F-15D Eagle экстренно сел в Староконстантинове
Tim Felce (Airwolfhound) / Wikimedia

На авиабазе украинского Староконстантинова совершил экстренную посадку двухместный учебно-тренировочный истребитель четвертого поколения Военно-воздушных сил США F-15D Eagle. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщил Defence Blog.

Отмечено, что инцидент произошел 12 октября на международных учениях Clear Sky 2018 (Чистое небо 2018).

"Я находился на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это действительно была чрезвычайная ситуация", - приводит издание комментарий фотографа Фрэнка Кребаса.

Очевидец рассказал, что в воздухе у самолета начались проблемы с бортовыми системами. При посадке истребителя использовались аэродромные аварийные тормозные установки. Приземлившегося F-15D Eagle наземная инженерная команда ВВС США отбуксировала на стоянку. Причины инцидента не называются.

 

 

Как известно, международные маневры Clear Sky 2018, проходящие в Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

Ранее в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений Чистое небо - 2018.

Вскоре стало известно, что в результате крушения истребителя Су-27 погибли два пилота.

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Теги: США, авиация, самолет, ВВС, учения, истребитель, экстренная посадка, посадка [-, самолеты, ВВС США, аварийная посадка, Авиабаза, Учения НАТО, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Rangol    16.10.2018, 21:24
Оценка:  0
Rangol
Удачно показали класс. НАТО на учениях. Непонятно кто кому класс показывал натовцы украинцам или наоборот - ясно одно никто из них и летать то не умеет. не то, что воевать
drozdikus    16.10.2018, 21:12
Оценка:  0
drozdikus
а где овца ацепт под множ. никами
nelci    16.10.2018, 20:08
Оценка:  0
nelci
Когда уже украинские летчики будут защищать америку в сша?
traktor23    16.10.2018, 21:32
Оценка:  -1
traktor23
КОГДА ОДИН ПСЕВДО ЗАПАДНИК СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ. И ЭТО НЕ ТЯГНИБОК И В ПОЛИТИКЕ ЕЩЕ НЕ СВЕТИЛСЯ НИ РАЗУ
Антираб    16.10.2018, 19:44
Оценка:  +1
Антираб
Ще один виявився важчим за повітря?
Splash_in_water    16.10.2018, 19:50
Оценка:  0
Splash_in_water
Можливо було зіткнення.
Антираб    16.10.2018, 20:12
Оценка:  0
Антираб
Зі стерхом,яким керував цар Володимир?
Splash_in_water    16.10.2018, 20:51
Оценка:  0
Splash_in_water
Царьок володенька, відомий у світі як х....о, помер в середині лютого 2016 р.
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