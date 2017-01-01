Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названо количество украинцев, погибших в пожарах

Комментариев: 0
Основными причинами возгораний в квартирах спасатели называют халатность и пренебрежение правилами пожарной безопасности.
Пожарные назвали число погибших в пожарах
Пожарные назвали число погибших в пожарах
прес-служба ГСЧС

С начала года на пожарах в Украине погиб 1291 человек. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

А в промежуток с 13 по 16 октября на пожарах в Украине погибли 26 человек, еще 13 человек пострадали.

По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний в квартирах является  халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

"В целом, с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 291 и 1 080 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в центре Киева горело здание. Серьезно пострадали два человека и пятерых спасатели эвакуировали с крыши.

Ранее в Киеве горело здание исполнительной службы. Как выяснилось, пожар устроили бездомные, которые разожгли по соседству костер для обогрева.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, статистика, пожар, погибшие, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь