Президент повысил в звании главу Нацполиции

Глава государства отметил Сергея Князева специальным званием по случаю Дня защитника Украины.

Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева. Об этом вечером 16 октября сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что указом от 13 октября глава государства присвоил Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга.

До этого глава Нацполиции был генералом второго ранга.

Церемония вручения специального звания состоялась в Киеве в Мариинском дворце.

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Напомним, Князева назначили на должность главы Нацполиции в феврале 2017 года. До этого он 28 лет проработал в правоохранительной системе.

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