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Авиаучения в Винницкой области решили продолжить

Комментариев: 1
Командование Воздушных сил подтвердило личность украинского пилота, который погиб в результате катастрофы Су-27 возле поселка Уланов. О втором члене экипажа пообещали сообщить позже.
Несмотря на аварию Су-27, учения Чистое небо-2018 продолжат
Несмотря на аварию Су-27, учения Чистое небо-2018 продолжат
831 бригада тактической авиации/Facebook
 
Общее руководство учений Чистое небо-2018 решило продолжить полеты всех типов авиатехники, несмотря на катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области. Об этом ночью 17 октября сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что вся авиационная техника, которая используется во время учений, соответствует всем техническим требованиям и прошла соответствующие разрешительные процедуры.

При этом в командовании подтвердили, что вследствие авиационной катастрофы возле поселка Уланов погибли два пилота, жертв среди мирного населения нет. Проводится расследование для установления причин инцидента.
 
Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

"Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования Восток Воздушных Сил ВСУ", - информировали в командовании. 

Также подчеркивается, что погибший украинский летчик был полностью подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора. Данные о втором пилоте пообещали сообщить позже.

Ранее ВВС США официально подтвердили, что во время крушения Су-27 на его борту находился американский пилот.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, истребитель, Винницкая область, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибот    17.10.2018, 05:42
Оценка:  0
Антибот
Целого полковника не уберегли?Ай-яй-яй-яй-яй!!!
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