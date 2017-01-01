Итоги 16 октября: Крушение Су-27, ротации в армии Яроша

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

На военных учениях в Украине разбился истребитель; два батальона УДА отозваны с Донбасса: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На военных учениях в Винницкой области разбился Су-27

Возле села Уланов в Виницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27.

Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли. Очевидцы рассказали подробности трагедии. Поисково-спасательная группа обнаружила тела пилотов. На месте работала военная прокуратура и Нацполиция.

Рада отказалась снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова

Верховная Рада не поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула. Соответствующее решение поддержали только 137 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Также парламентарии отказались снять неприкосновенность с другого представителя Оппоблока − Дмитрия Колесникова. Инициатива собрала всего 163 голоса.

Экзархи заявили о последнем этапе по автокефалии

Экзархи Вселенского патриарха заявили, что вернулись из Константинополя в Украину для продолжения работы над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.

Кучму на переговорах в Минске временно заменит советник Порошенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске Украину представит советник президента Руслан Демченко.

Украина досрочно досрочно выиграла группу в Лиге наций

Сборная Украины по футболу обыграла команду Чехии со счетом 1:0 и гарантировала себе выход в высший дивизион А.

Пушилин заявил о массовых задержаниях в "ДНР"

В самопровозглашенной "ДНР" состоялись ряд задержаний по подозрению в коррупции. Об этом во вторник, 16 октябрях, на встрече с предпринимателями заявил временный глава "республики" Денис Пушилин, пишут сепаратистские ресурсы.