С передовой на Донбассе отводят батальоны УДА - Ярош

Батальоны Украинской добровольческой армии выводятся с передовой, чтобы начать подготовку отрядов теробороны.

Народный депутат Дмитрий Ярош, который является командующим Украинской добровольческой армии, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой на Донбассе, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны во всех областях Украины.

Об этом он объявил во время выступления в Днепре, сообщает издание Днепроград.

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“В этот день (14 октября - ред.) я объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны УДА выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока продолжается война, мы будем участвовать в ней. Сегодня самое главное задание для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал“, - отметил Ярош.

По его словам, задание отрядов будет заключаться в подготовке движения сопротивления в каждой области. Кроме этого, территориальные подразделения должны объединить участников боевых действий, которых теперь всеми способами разделяют заинтересованные люди.

“Мы видим как после “дембеля“ начинают “дерибанить“ участников боевых действий. Мы имеем огромное количество АТОшных организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важнейшим для Украины в настоящее время. Задание УДА - собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак“, - добавил Ярош.

Также Ярош отметил, что не верит в дипломатическое разрешение конфликта на Донбассе и видит лишь силовой способ освобождения неподконтрольных Киеву территорий.

Как сообщалось 16 октября,