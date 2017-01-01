Две пьяные женщины с детьми избили женщину-таксиста во Львове

Водителя повалили на землю и стали наносить удары.

Водители других машин кинулись на помощь коллеге Скриншот из видео

Во Львове вечером 14 октября произошла драка между женщиной, которая была за рулем такси, и двумя пьяными женщинами с детьми, которые воспользовались ее услугами.

Об этом сообщает издание Новости криминала со ссылкой на очевидцев.

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“Две пьяные женщины, с детьми, начали хамить девушке-водителю такси как только сели в машину. Она остановилась и отказалась их везти дальше. Из машины они выходить не захотели, а когда водитель позвала на помощь других водителей, они начали хамить всем, а потом бросились на водителя стоявшую сбоку, повалили ее на землю и начали обе ее бить“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех участников инцидента доставили в Шевченковский отдел полиции. Правоохранители пока не прокомментировали этот инцидент.

Драка во Львове 0:00 / 00:49

Как сообщалось 16 октября, под Запорожьем подростки избили мужчину и угнали его автомобиль.