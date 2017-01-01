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Две пьяные женщины с детьми избили женщину-таксиста во Львове

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Водителя повалили на землю и стали наносить удары.
Водители других машин кинулись на помощь коллеге
Водители других машин кинулись на помощь коллеге
Скриншот из видео

Во Львове вечером 14 октября произошла драка между женщиной, которая была за рулем такси, и двумя пьяными женщинами с детьми, которые воспользовались ее услугами.

Об этом сообщает издание Новости криминала со ссылкой на очевидцев.

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“Две пьяные женщины, с детьми, начали хамить девушке-водителю такси как только сели в машину. Она остановилась и отказалась их везти дальше. Из машины они выходить не захотели, а когда водитель позвала на помощь других водителей, они начали хамить всем, а потом бросились на водителя стоявшую сбоку, повалили ее на землю и начали обе ее бить“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех участников инцидента доставили в Шевченковский отдел полиции. Правоохранители пока не прокомментировали этот инцидент.

Драка во Львове
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Как сообщалось 16 октября, под Запорожьем подростки избили мужчину и угнали его автомобиль.

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Теги: такси, Львов, женщины, драка
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