Крушение Су-27: появилось видео с места падения

Отмечается, что вся авиационная техника, которая привлекается к учениям Чистое небо-2018, отвечает всем техническим требованиям и прошла соответствующие допускные процедуры.

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В Сети появилось видео с места крушения истребителя ВВС ВСУ Су-27 в Винницкой области, который упал 16 октября во время учений Чистое небо-2018.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что в авиакатастрофе погиб начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ полковник Иван Петренко.

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Отмечается, что вся авиационная техника, которая привлекается к учениям Чистое небо-2018, отвечает всем техническим требованиям и прошла соответствующие допускные процедуры.

Истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Ранее, в Военно-воздушных силах США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27УБ.

Позднее, командование Воздушных сил ВСУ решило продолжить учения и полеты всех типов авиатехники, несмотря на катастрофу истребителя.