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Крушение Су-27: появилось видео с места падения

Комментариев: 4
Отмечается, что вся авиационная техника, которая привлекается к учениям Чистое небо-2018, отвечает всем техническим требованиям и прошла соответствующие допускные процедуры.
Крушение Су-27: появилось видео с места падения
© УНИАН
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Крушение Су-27: появилось видео с места падения
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В Сети появилось видео с места крушения истребителя ВВС ВСУ Су-27 в Винницкой области, который упал 16 октября во время учений Чистое небо-2018.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что в авиакатастрофе погиб начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ полковник Иван Петренко.

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Отмечается, что вся авиационная техника, которая привлекается к учениям Чистое небо-2018, отвечает всем техническим требованиям и прошла соответствующие допускные процедуры.

Истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Ранее, в Военно-воздушных силах США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27УБ.

Позднее, командование Воздушных сил ВСУ решило продолжить учения и полеты всех типов авиатехники, несмотря на катастрофу истребителя.

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Теги: Су-27, ВВС ВСУ, авиакатастрофа, крушение, Чистое небо-2018, учения, истребитель
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Комментариев (4)
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Без_пейсов    17.10.2018, 11:31
Оценка:  -3
Без_пейсов
после международного скандала кого- нибудь уволят наконец?
xМIBx    17.10.2018, 10:58
Оценка:  +6
xМIBx
ППЦ, главнокомандующий ВВс не знает кто летели кто разбился...
kapablankas    17.10.2018, 11:02
Оценка:  +3
kapablankas
он ус рался

на своего наплевать

а тут партнер
Антибот    17.10.2018, 10:52
Оценка:  +2
Антибот
Ну раз всё в порядке,тогда всё нормально!Главное,что небо стало чище.
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