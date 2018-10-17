Крушение Су-27: появилось видео с места падения
В Сети появилось видео с места крушения истребителя ВВС ВСУ Су-27 в Винницкой области, который упал 16 октября во время учений Чистое небо-2018.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что в авиакатастрофе погиб начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ полковник Иван Петренко.
Читай также: Пилоты отвели истребитель от села - очевидцы
Отмечается, что вся авиационная техника, которая привлекается к учениям Чистое небо-2018, отвечает всем техническим требованиям и прошла соответствующие допускные процедуры.
Истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.
Ранее, в Военно-воздушных силах США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27УБ.
Позднее, командование Воздушных сил ВСУ решило продолжить учения и полеты всех типов авиатехники, несмотря на катастрофу истребителя.
на своего наплевать
а тут партнер